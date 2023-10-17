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Школьница пошла на свидание в торговый центр и пострадала от изнасилования в примерочной

В Москве юноша изнасиловал 15-летнюю девушку, которую пригласил на свидание в ТЦ

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Девятиклассница подверглась изнасилованию в примерочной московского ТЦ, передает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

10 октября 15-летняя школьница познакомилась в социальной сети с 18-летним юношей. Вскоре молодой человек пригласил ее на свидание, и пара встретилась в торговом центре на Киевском шоссе.

Они проводили время в ресторане, но в какой-то момент юноша стал приставать к девушке. Он затащил спутницу в магазин, в примерочной которого и изнасиловал ее.

Пострадавшая рассказала о произошедшем отцу только спустя несколько дней. Родитель обратился в полицию. Детали инцидента устанавливаются.

Ранее мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку, угрожая ей молотком.

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