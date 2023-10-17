Врач рассказала, по каким симптомам можно распознать развитие язвы желудка

Боль перед едой или после приема пищи может быть сигналом развития язвы желудка, рассказала «Москве 24» врач-терапевт Татьяна Романенко.

«Для язвы характерны боли на голодный желудок. То есть человек может ощущать дискомфорт перед едой или через два-три часа после нее. Пища в данном случае будет приносить облегчение. Также могут быть изжога, отрыжка, подташнивание», — отметила врач.

По ее словам, основной причиной появления данного недуга является заражение бактерией хеликобактер пилори. Кроме того, влияние могут оказывать стресс, неправильное питание и наследственность.

Романенко подчеркнула, что наличие язвы опасно игнорировать. Она уточнила, что при отсутствии лечения у пациента может развиться кровотечение или онкологическое заболевание.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов до этого советовал отказаться от курения и кваса, а также пересмотреть свой режим питания, чтобы снизить риски обострения язвы желудка. Он добавил, что вместо кваса и других напитков, провоцирующих брожение, стоит употреблять больше чая и чистой бутилированной воды.

Ранее сообщалось, что россиянин пил воду с магнитами, чтобы вылечить язву желудка, и попал в больницу.