Тушу исчезающего медведя нашли в багажнике иностранца на Алтае

На Алтае разделанную тушу исчезающего бурого медведя нашли в багажнике автомобиля иностранца, пытавшегося вывезти ее за границу. Об этом сообщает ФТС России.

Гражданин Казахстана был задержан в районе пункта пропуска «Кулунда» при попытке вывоза на родину шкуры, головы, лап и других частей находящегося под угрозой исчезновения бурого медведя.

«В багажнике авто таможенники нашли замороженные части медведя, предположительно для изготовления чучела, а также мясо животного», — сообщили в ведомстве.

Разрешающие вывоз за рубеж такого груза документы у мужчины отсутствовали. По факту произошедшего инспекторы возбудили уголовное дело о контрабанде.

До этого, 14 сентября, трое мужчин попытались вывезти из России в Казахстан восемь хищных птиц. Краснокнижных животных обнаружили в автомобильных чехлах.

Ранее россияне попытались незаконно вывезти в Литву 286 кг янтаря.