Москвичей предупредили о холодной погоде и сильном ветре

Жителей столицы предупредили, что днем 17 октября прогнозируется сильный ветер с порывами до 17 м/с. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

По информации МЧС, во вторник ветер будет усиливаться.

Москвичей попросили быть внимательными на дорогах и не парковаться вблизи деревьев и рекламных конструкций.

Пешеходов призвали соблюдать осторожность, не ходить под шаткими конструкциями и деревьями в связи с сильным ветром.

Также синоптик Роман Вильфанд предупредил москвичей о гололеде на текущей неделе. До воскресенья, 22 октября, стоит ждать ухудшения погодных условий в городе. При этом в начале следующей недели резкого потепления москвичам ожидать не стоит, добавил метеоспециалист. В четверг и пятницу порывы ветра достигнут скорости 15-17 м/с.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.