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Российская пенсионерка нашла противотанковую гранату РПГ-26 в сарае

«Фонтанка»: пенсионерка нашла в сарае под Петербургом противотанковую гранату

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Виталий Тимкив/РИА Новости

В Ломоносовском районе под Петербургом пенсионерка нашла в сарае реактивную противотанковую гранату РПГ-26. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, 66-летняя женщина во время ревизии сарая на дачном участке в садоводстве «Андреевка-1» обнаружила гранату и вызвала на место специалистов-взрывотехников. По словам пенсионерки, оружие принадлежало ее мужу, который принимал участие в боевых действиях в Чечне.

Прибывшие на место специалисты изъяли из шкафа советскую гранату, завернутую в промасленную бумагу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает «Фонтанка».

До этого на АЗС в районе Волоколамского шоссе в Москве нашли предмет, похожий на гранату. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб установили, что предмет является муляжом.

Ранее аэропорт Оренбурга полностью эвакуировали из-за военнослужащего с гранатой в багаже.

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