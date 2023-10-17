Российская пенсионерка нашла противотанковую гранату РПГ-26 в сарае

В Ломоносовском районе под Петербургом пенсионерка нашла в сарае реактивную противотанковую гранату РПГ-26. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, 66-летняя женщина во время ревизии сарая на дачном участке в садоводстве «Андреевка-1» обнаружила гранату и вызвала на место специалистов-взрывотехников. По словам пенсионерки, оружие принадлежало ее мужу, который принимал участие в боевых действиях в Чечне.

Прибывшие на место специалисты изъяли из шкафа советскую гранату, завернутую в промасленную бумагу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает «Фонтанка».

До этого на АЗС в районе Волоколамского шоссе в Москве нашли предмет, похожий на гранату. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб установили, что предмет является муляжом.

Ранее аэропорт Оренбурга полностью эвакуировали из-за военнослужащего с гранатой в багаже.