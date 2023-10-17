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Путин и Си Цзиньпин обменяются мнениями по двусторонним отношениям

МИД КНР: Путин и Си Цзиньпин проведут обмен мнениями по двусторонним отношениям

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Алексей Майшев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и председатель Си Цзиньпин проведут обмен мнениями по двусторонним отношениям и другим темам взаимного интереса. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, пишет ТАСС.

На вопрос, обсудят ли тему Украины и израильско-палестинского конфликта, она ответила, что лидеры стран основательно обменяются мнениями по двусторонним отношениям, а также обсудят вопросы, которые вызывают взаимный интерес.

Рано утром 17 октября России Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь» и переговоров с лидерами ряда стран.

Рабочий график Путина начнется со встречи с президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгом. После будут переговоры, в том числе с премьер-министром Таиланда Среттой Тависиным. В этот день не исключены и другие встречи.

Далее пройдет церемония официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с главами делегаций.

По данным СМИ, президент РФ проведет серию двусторонних встреч в Китае, где планирует обсудить вопросы с руководителями Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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