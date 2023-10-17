В Израиле прозвучали сирены

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале, что в районе, который прилегает к сектору Газа, прозвучали сирены.

«В районе, прилегающем к сектору Газа, прозвучали сирены», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что сирены звучали в районе израильского города Модин.

До этого ливанское агентство Al Wataniya сообщало, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применила боеприпасы с белым фосфором при обстреле приграничных районов Ливана.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.