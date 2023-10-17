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Подозреваемый в нападении на шведов в Брюсселе ликвидирован

Reuters: в Брюсселе ликвидировали подозреваемого в нападении на шведов

Полиция Бельгии ликвидировала в столичном кафе человека, подозреваемого в нападении на шведских болельщиков в Брюсселе. Об этом сообщает Reuters.

Однако прокуратура заявила, что ожидает подтверждения того, что ликвидировали именно подозреваемого.

Трагедия произошла 17 октября. Террорист начал стрелять по болельщикам сборной Швеции из автомата Калашникова в Брюсселе под крики «Аллах акбар» — прямо перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы — 2024. Он лишил жизней двух человек. Матч Бельгия — Швеция был прерван после первого тайма. После произошедшего власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального.

Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикборн сообщал на пресс-конференции, что подозреваемым может быть 45-летний выходец из Туниса, попросивший политического убежища в Бельгии в ноябре 2019 года. Он был известен полиции тем, что занимался контрабандой людей и незаконно проживал на территории Бельгии.

Федеральный прокурор страны при этом заявлял, что нет никаких доказательств того, что нападавший мог иметь какое-либо отношение к конфликту между Израилем и палестинскими боевиками.

Ранее в Талибане (организация запрещена в России) прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России)*.

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