Станцию Тестовская D1 в Москве обновят

На месте Тестовской D1 планируется построить современный городской вокзал с удобной пересадкой между первым и четвертым диаметрами, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы делаем городской транспорт удобнее в районе делового центра «Москва-Сити», где всегда много людей. На месте Тестовской D1 построим современный городской вокзал с удобной пересадкой между первым и четвертым диаметрами.

Поездки станут еще комфортнее. Мы продолжаем развивать городской рельсовый транспорт по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил Ликсутов.

По его словам, на Тестовской D1 появятся 3 новые платформы с навесами на всю длину, станцию оборудуют лифтами и эскалаторами, а также «Тестовскую» станции Тестовская D1 и D4 соединят пешеходным тоннелем.

На время реконструкции Тестовская D1 будет работать на временной инфраструктуре. Она расположится недалеко от старой станции и заработает 19 октября.

Поезда МЦД-1 останавливаются на Тестовской 2019 года, когда открыли «Белорусско-Савеловский» диаметр. В сентябре в этом районе начал работать МЦД-4 «Калужско-Нижегородский». Рядом с Тестовской первого диаметра открылась Тестовская четвертого диаметра — новый городской вокзал с крытой пересадкой на метро и Московское центральное кольцо (МЦК). Здесь также останавливаются городские автобусы.

Реконструкцию Тестовской D1 планируется закончить в 2025 году.