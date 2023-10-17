Минюст рассказал, на каком основании адвокат может лишиться своего статуса

Намерение лишать адвокатов статуса на еще одном основании объясняется случаями, когда защитники выезжали на длительный срок или постоянное место жительства за пределы России, в том числе в недружественные страны. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на Минюст.

«Важно отметить, что данная мера не будет затрагивать тех, кто осуществляет выезд для лечения, обучения либо сопровождения членов семьи, направленных для исполнения трудовых или иных обязанностей за пределы России органами государственной власти или российскими организациями», — пояснили в ведомстве.

Также не лишатся статуса правозащитники по другим уважительным причинам.

Других уточнений российское министерство по ситуации с адвокатским статусом не приводит.

Про то, что российские власти предложили начать лишать статуса адвокатов, покинувших Россию, стало известно 16 октября.

До этого в ФПА подтвердили, что правительство предложило лишать статуса покинувших Россию адвокатов.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.