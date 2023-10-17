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В Приморье сотрудника магазина, участвовавшего в задержании воров, ударили кастетом

Во Владивостоке сотрудники магазина пострадали при задержании воров

Во Владивостоке двое мужчин пострадали при задержании предполагаемых магазинных воров. Об этом сообщает Telegram-канал «Город В».

Инцидент, частично попавший на видео, произошел в супермаркете на проспекте Красного Знамени.

Судя по кадрам, несколько человек проникли в магазин и попытались вынести оттуда продукты. Сотрудники торговой точки заметили происходящее и своими силами попытались задержать воров. В итоге один из участников задержания получил удар кастетом, а другого и вовсе пришлось госпитализировать. К делу привлекли сотрудников МВД.

В начале октября в этом же магазине, по данным канала-NEWS.VL, охранники якобы избили покупателя.

Ранее власти штата Калифорния «узаконили» магазинные кражи и запретили продавцам задерживать воров.

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