В ООН назвали число палестинцев, покинувших сектор Газа из-за операции Израиля

Более 1 миллиона палестинцев покинули свои дома в секторе Газа с начала нанесения ударов Израилем по анклаву. Об этом заявил на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель Палестины Рияд Мансур, передает РИА Новости.

По его словам, люди даже не смогли похоронить своих близких.

Мансур утверждает, что в результате обстрелов Израиля в секторе Газа лишились своих жизней более 3000 палестинцев и в большинстве случаев это мирные жители, среди них более 1000 детей. Уничтожено 47 семей общей численностью 500 человек.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.