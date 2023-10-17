Крупный пожар произошел в автосервисе на востоке Москвы

В расположенном на востоке Москвы автосервисе произошел крупный пожар. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.

Первоначально площадь пожара в автосервисе, находящемся в одноэтажном кирпичном здании на Амурской улице, составила 600 квадратных метров. Затем пламя распространилось на территорию в 750 квадратных метров.

В ликвидации пожара принимают участие 100 человек и 30 единиц специальной техники.

В 5:35 мск пожар был локализован.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожар охватил гостиничный комплекс в Якутске. Площадь пожара — 400 квадратных метров. Пламя тушили 59 пожарных, а также 13 единиц техники МЧС.

До этого стало известно, что пожар произошел в ресторане Twins Garden в центре Москвы. В заведении вспыхнула вытяжка. Из здания эвакуировали 15 человек. Пожар удалось быстро ликвидировать.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.