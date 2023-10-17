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В школах двух поселков на Камчатке отменили занятия из-за пеплопада

В камчатских поселках Ключи и Козыревск отменены занятия в школах из-за пепла

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Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН/РИА Новости

По информации, полученной от районной администрации, занятия в двух школах, находящихся в поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района, были отменены из-за пеплопада, вызванного извержением вулканов Ключевской и Безымянный. Об этом пишет РИА Новости.

Местным жителям рекомендовали не выходить из зданий без особой необходимости.

По данным управления МЧС России по Камчатскому краю, небольшое выпадение пепла было зафиксировано в поселке Ключи. В связи с этим в пожарно-спасательной части КГКУ «ЦОД» поселка Ключи организован пункт выдачи защитных масок.

Вулканы Ключевской и Безымянный являются частью Ключевской группы вулканов, расположенной в Усть-Камчатском районе.

Ранее стало известно, что Камчатка отказалась от 15 млрд руб. инвестиций ради сохранения статуса вулканов от ЮНЕСКО. Согласно словам губернатора, власти Камчатки отказались от инвестиций в Родниковое и Мутновское месторождения золота, а также в несколько мелких рассыпных месторождений. «Точной оценки нет, но мы говорим о сумме нескольких десятков миллиардов рублей. Больше 10-15 млрд. Это примерная оценка, точных расчетов не было. Но мы не дошли до этой стадии, и это слава богу», — сказал Солодов. Он подчеркнул, что речь идет о потенциальных инвестициях, которые так и не были осуществлены.

Ранее на Курилах проснулся вулкан Эбеко.

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