Байден выразил озабоченность ростом преступлений на почве ненависти в США

Президент США Джо Байден заявил, что преступления, совершаемые в стране на почве ненависти, никуда не исчезли, а остаются «пятном на душе» Америки. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден, комментируя обнародованную криминальную статистику, сказал, что ненависть никуда не исчезла, а только прячется. И преступления, происходящие на ее почве, являются пятном на душе страны.

В частности, отметил Байден, преступления на почве антисемитизма c 2021 по 2022 год увеличились на 25%. Он подчеркнул, что с антисемитизмом связаны более половины всех преступлений, связанных с религиозной ненавистью.

Кроме того, сказал Байден, в США на 16% выросло число преступлений против ЛГБТ. Продолжает оставаться высоким уровень преступных посягательств на афроамериканцев и американцев мусульманского происхождения.

Президент США заявил, что из-за обострения ситуации вокруг Израиля он дал поручение правоохранительным органам в приоритетном порядке работать над устранением угроз внутри страны и предотвращать преступления против евреев, арабов, мусульман и представителей других групп населения.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден рассматривает возможность поездки в Израиль уже на этой неделе.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.