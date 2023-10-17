На болельщиков в Брюсселе напал 45-летний выходец из Туниса

По информации, опубликованной бельгийским изданием Sudinfo, в Брюсселе произошло нападение на футбольных фанатов, в результате которого пострадали несколько людей. Предполагается, что нападавшим является 45-летний мужчина из Туниса по имени Абдесалем Л., который якобы был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными взглядами.

Согласно информации, дом, где проживает подозреваемый в брюссельской коммуне Скарбек, уже обыскала полиция. Однако сам Абдесалем Л. до сих пор находится на свободе, и его активно разыскивают правоохранительные органы. Предварительно сообщалось, что этот человек был известен спецслужбам своими радикальными взглядами, но официальная информация о его личности пока не поступала.

После нападения премьер-министр Бельгии Александр де Кроо призвал жителей Брюсселя быть бдительными, так как нападавший успел скрыться. Кризисный центр также рекомендовал жителям столицы ограничить выход на улицу до необходимости.

Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразили соболезнования семьям погибших в результате этого инцидента.

Ранее водитель Toyota обстрелял гаишников из фейерверка во время погони.