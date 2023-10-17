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Устроивший стрельбу в Брюсселе сообщил о своей принадлежности к ИГИЛ*

Sudinfo: стрелок в Брюсселе заявил о принадлежности к ИГ, записав видео

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Nicolas Landemard/AP

По информации издания Sudinfo, стрелок, совершивший нападение в Брюсселе, раскрыл свою принадлежность к террористической организации ИГИЛ (организация запрещена в России) («Исламское государство» или ИГ). Отмечается, что этот мужчина записал видео, в котором также заявил о своей готовности убивать и погибнуть.

Террорист застрелил двух болельщиков сборной Швеции из автомата Калашникова в Брюсселе под крики «Аллах акбар» — прямо перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы — 2024. Матч Бельгия — Швеция был прерван после первого тайма. Преступника до сих пор не поймали. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо выразил соболезнования в связи с убийством шведских болельщиков и усилил пограничный контроль.

Власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального.

Представитель прокуратуры сообщил, что подозреваемый остается на свободе, и посоветовал жителям оставаться дома. «Идите домой и оставайтесь дома, пока угроза не будет устранена», — указали власти.

Согласно видео, опубликованному фламандской газетой Het Laatste Nieuws, стрелок, который был одет в флуоресцентную оранжевую куртку и использовал автоматическую винтовку, скрылся с места происшествия после инцидента.

СМИ показали видеоролики очевидцев, на которых видно, как мужчина произвел несколько выстрелов возле станции из автомата. Бельгийские телекомпании сообщили, что две жертвы террориста были шведами. Третий пострадавший от стрельбы, водитель такси, был ранен и находится уже в больнице.

Ранее водитель Toyota обстрелял гаишников из фейерверка во время погони.

*   организация запрещена в России
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