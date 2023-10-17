Премьер Бельгии выразил соболезнования в связи с убийством шведских фанатов

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо выразил свои искренние соболезнования премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссену в связи с террористическим нападением на шведских граждан в Брюсселе. В социальной сети X де Кроо написал: «Я только что выразил мои искренние соболезнования премьер-министру Швеции в связи с ужасным нападением на шведских граждан в Брюсселе. Наши мысли с семьями и друзьями тех, кто потерял близких. Как близкие партнеры, мы совместно боремся с терроризмом».

Ранее премьер-министр Бельгии призвал жителей Брюсселя быть бдительными после нападения неизвестного на футбольных болельщиков в центре города. Нападавший успел скрыться, и его в настоящее время разыскивают. Кризисный центр также рекомендовал столичным жителям не выходить на улицу без необходимости.

Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также выразили свои соболезнования семьям погибших. По данным СМИ, неизвестный в оранжевом сигнальном жилете подъехал к зданию в центре Брюсселя около 20:00 мск и начал стрелять в пешеходов, одетых в форму сборной Швеции по футболу, крича «Аллах Акбар». На видео, распространенном в социальных сетях, нападавший преследовал людей и стрелял в них, предположительно, из автомата Калашникова.

На данный момент известно о двух погибших и нескольких раненых. Предположительно, речь идет о гражданах Швеции, приехавших в Брюссель, чтобы поддержать шведскую сборную по футболу. Нападавший записал видео, в котором заявил, что он связан с организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России) и убивает «неверных», а также готов погибнуть за свою религию.

Уровень угрозы в столице Бельгии повышен до четвертого, а на остальной территории страны — до третьего. Повышение уровня террора до высшего уровня 4 означает, что угроза чрезвычайно серьезна.

Как пишет The Guardian, источники в ЕС сообщили, что растет обеспокоенность тем, что конфликт между Израилем и ХАМАС увеличит риски для безопасности в Европе, а в Великобритании уже наблюдается рост антисемитских нападений.

Но представитель прокуратуры заявил, что возможным мотивом могло быть шведское гражданство жертв, добавив, что на данном этапе не было никаких доказательств связи с войной между Израилем и Газой.

В августе Швеция повысила уровень террористической опасности до второго по величине уровня после того, как серия публичных сожжений Корана, совершенная иракским беженцем, живущим в Швеции, привела к угрозам со стороны групп исламских боевиков.

Ранее водитель Toyota обстрелял гаишников из фейерверка во время погони.