Стрельба произошла в центре Брюсселя, два человека погибли

Неизвестный расстрелял в центре Брюсселя двух граждан Швеции, которые приехали в город на матч своей сборной по футболу, встречающейся с Бельгией. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Нападение произошло после 19:00 (20:00 мск). Жертвы были одеты в форму шведской сборной по футболу. Предварительно, после стрельбы есть пострадавшие.

Нападавший скрылся, его пока не удалось поймать. В Брюсселе введен режим контртеррористической операции. Началось расследование происшествия.

Как пишет газета Het Laatste Nieuws, предполагаемый виновник стрельбы разместил в социальных сетях видео, в котором он сказал по-арабски: «Я убил трех шведов, хвала Аллаху». По ее данным, нападавшего зовут Слайем С. На видео он одет в ту же оранжевую куртку, что и нападавший. На записи мужчина произносит свое имя и называет себя «воином на пути к Аллаху».

Незадолго до этого он опубликовал еще одно видео с посланием «ради Книги Божией приносятся в жертву души и кровь», сообщает издание.

Футбольный матч Бельгия — Швеция прервали после первого тайма. Болельщиков просили оставаться на местах, в настоящее время часть из них покидает стадион. Матч перенесли на другой день. Премьер-министр страны Александр де Кроо, а также министры внутренних дел и юстиции прибыли в кризисный центр Бельгии, где проведут совещание и будут следить за ситуацией.

Ранее сообщалось, что шведские футболисты отказались продолжить матч после убийства болельщиков.