В Брюсселе два человека в форме сборной Швеции погибли в результате стрельбы

В результате стрельбы в Брюсселе погибли два человека, несколько получили ранения. Об этом сообщает издание Sudinfo.

Уточняется, что нападение произошло в понедельник, 16 октября, после семи часов вечера (20:00 мск). Также отмечается, что погибшие были одеты в форму сборной Швеции по футболу.

В Брюсселе в этот день состоится футбольный матч бельгийской и шведской сборных. Полиция начала расследование данного происшествия.

27 августа мэр города Джексонвилль (штат Флорида) Донн Диган заявлял, что несколько человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в магазине Dollar General.

До этого телеканал CNN сообщал, что как минимум семь человек пострадали в результате стрельбы в ходе парада, посвященного карибской культуре в Бостоне. Отмечалось, что полицейские задержали нескольких человек и изъяли у них огнестрельное оружие.

В августе также стало известно, что четыре человека получили ранения в результате перестрелки во время школьного матча по футболу в штате Оклахома в США. Мужчина, устроивший стрельбу, скрылся с места преступления.

Ранее водитель Toyota обстрелял гаишников из фейерверка во время погони.