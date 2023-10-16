В БАПОР опровергли похищение оборудования из офиса в Газе

В Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявили, что их предыдущее сообщение о том, что неизвестные похитили медоборудование и топливо из бывшего офиса в секторе Газа, и заявило, что грабежа не было. Об этом сообщает ТАСС.

В агентстве ООН подчеркнули, что информация о разграблении склада БАПОР является недостоверной, ни на одном из его складов в секторе Газа не было грабежей.

В агентстве добавили, что на снимках, которые распространяют в интернете, запечатлено перемещение медицинских средств со склада БАПОР к партнерам в сфере здравоохранения.

До этого стало известно, что группа неизвестных незаконно вывезла топливо и медоборудование из бывшего офиса Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.