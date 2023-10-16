В Шереметьево пьяный авиапассажир оскорбил соседа и был снят с рейса

В Москве самолет не смог своевременно вылететь из аэропорта из-за пьяного пассажира. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Во время посадки самолета, следовавшего во Владивосток, мужчина занял место в салоне и начал конфликтовать со своим соседом. В результате пассажир ударил пьяного россиянина по лицу.

Чтобы предотвратить дальнейшие ссоры, бортпроводники пересадили мужчину на другое место, но там он начал грубить новому соседу. В результате команда приняла решение снять мужчину с рейса.

Из-за проблем с пассажиром, воздушное судно вылетело из аэропорта с опозданием.

Ранее в Японии самолет не смог взлететь из-за большого количества борцов сумо на борту.