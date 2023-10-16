В Петербурге задержали подозреваемого в нападениях на прохожих

Полиция Петербурга задержала молодого человека, которого подозревают в избиении прохожих. Об этом сообщает МВД Медиа.

Молодого человека доставили в полицию для выяснения обстоятельств произошедшего.

«После этого задержанный будет передан в следственные органы для проведения процессуальных действий», — сообщается в публикации.

По словам самого подозреваемого, он выкладывал материалы знакомых. Таким образом юноша хотел повысить активность в своем сообществе, но сделать это в результате не удалось.

Ранее в интернете появилось видео, на котором неизвестные избивают петербуржцев. По данным Telegram-канала Baza, компания молодого человека как правило оскорбляла людей на улице и провоцировала конфликты.

В результате глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении нападавших.

Ранее в Петербурге во время драки с возлюбленной мужчина откусил ей ухо.