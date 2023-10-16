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Над Белгородской областью за сутки сбили четыре украинских БПЛА

Гладков: дроны ВСУ сбросили 11 боеприпасов над Белгородской областью

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Министерство обороны Украины

За сутки над Белгородской областью российские силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника. Дроны сбросили 11 взрывных устройств, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что ВСУ (Вооруженные силы Украины) обстреляли шесть приграничных районов, выпустив 96 артиллеристских и минометных снарядов. Кроме того, 11 боеприпасов сбросили с пяти БПЛА, а село в Валуйском районе атаковал дрон-камикадзе.

По данным главы региона, пострадавших нет, но нанесен ущерб объектам. В поселке Разумное осколки повредили остекление балкона в доме, а в Краснояружском — ЛЭП.

«В Белгородском районе в селе Наумовка с беспилотника сброшено два взрывных устройства», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что в селе Журавлевка и поселке Комсомольский сбито по одному БПЛА противника. В Шебекинском городском округе в селе Середа дрон успел сбросить четыре осколочных боеприпаса.

24 сентября украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской области

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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