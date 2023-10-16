Над Белгородской областью за сутки сбили четыре украинских БПЛА

За сутки над Белгородской областью российские силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника. Дроны сбросили 11 взрывных устройств, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что ВСУ (Вооруженные силы Украины) обстреляли шесть приграничных районов, выпустив 96 артиллеристских и минометных снарядов. Кроме того, 11 боеприпасов сбросили с пяти БПЛА, а село в Валуйском районе атаковал дрон-камикадзе.

По данным главы региона, пострадавших нет, но нанесен ущерб объектам. В поселке Разумное осколки повредили остекление балкона в доме, а в Краснояружском — ЛЭП.

«В Белгородском районе в селе Наумовка с беспилотника сброшено два взрывных устройства», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что в селе Журавлевка и поселке Комсомольский сбито по одному БПЛА противника. В Шебекинском городском округе в селе Середа дрон успел сбросить четыре осколочных боеприпаса.

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