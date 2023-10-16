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Британка ослепла после окрашивания волос

Mirror: британка потеряла зрение на несколько дней из-за аллергии на краску для волос

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Женщина из Англии потеряла зрение на несколько дней после окрашивания волос, пишет Mirror. По словам британки, это произошло из-за аллергии на краску.

49-летняя Шафран Вил рассказала, что красила себе волосы «сотни раз» и всегда пользовалась одной и той же краской. Однако после последней процедуры все пошло не по плану, и женщине пришлось обращаться к врачу за помощью. Лицо и глаза британки настолько распухли, что она перестала видеть.

«Я была похожа на бурундука или шар для боулинга», — вспоминает Вил.

Оказалось, у Шафран началась аллергическая реакция на краску. Врачам пришлось нанести на кожу женщины специальную лечебную мазь и прописать курс антигистаминных препаратов.

«У меня болела голова в течение 10 дней, примерно столько времени прошло, чтобы опухоль ушла. Я даже не знала, что у меня на завтрак, потому что просто не могла увидеть», — добавила она.

Больше всего Шафран переживала, что зрение к ней так и не вернется, и теперь она благодарна врачам, которые поставили ее обратно на ноги и вернули возможность смотреть на мир своими глазами.

Ранее врачи описали случай, когда мужчина ослеп после приема виагры.

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