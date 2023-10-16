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Пьяный россиянин напал на сотрудницу полиции и избил ее стулом

Mash Batash: в Уфе пьяный дебошир избил стулом сотрудницу полиции

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Shutterstock

В Башкирии девушку-лейтенанта полиции избил пьяный мужчина, правоохранители прибыли на вызов из-за семейного скандала. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Группа полицейских приехала на вызов из-за ссоры бывших супругов в одну из многоэтажек Уфы. Пьяный мужчина отказывался отдавать бывшей жене ребенка, женщина вызвала полицию.

Среди прибывших сотрудников была выпускницы школы МВД, девушка- лейтенант брала объяснения у заявительницы. В этот момент на кухню ворвался дебошир, мужчина нецензурно выражался в адрес правоохранителей, в ответ на замечание он схватил стул и ударил им лейтенанта по голове.

Пострадавшую госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибами. В отношении пьяного хулигана возбуждено уголовное дело.

Ранее в Алтайском крае бандиты напали на бизнесвумен, ограбили ее магазин и угнали автомобиль.

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