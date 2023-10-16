Борцы сумо не смогли вылететь из аэропорта на одном самолете из-за перевеса

Спортсмены из Японии не смогли отправиться на соревнования одним рейсом из-за своего веса. Об этом сообщает The Japan News.

Инцидент произошел в аэропорту префектуры Осака. Местные сумоисты должны были принять участие в национальном спортивном фестивале и для поездки выбрали компанию Japan Airlines.

Каждый из участников мероприятия весил около 120 килограммов, в то время как самолет был рассчитан на менее габаритных пассажиров. При этом аэропорт не смог бы задействовать более крупное воздушное судно.

Когда выяснилось, что на рейс зарегистрированы 27 борцов сумо, авиакомпания поняла, что самолет не сможет взлететь, поэтому для спортсменов организовали дополнительный рейс.

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