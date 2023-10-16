Неизвестные вывезли топливо и медоборудование из офиса БАПОР в секторе Газа

Группа неизвестных незаконно вывезла топливо и медоборудование из бывшего офиса Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа. Об этом агентство сообщило в социальной сети Х, передает ТАСС.

«БАПОР получило сообщение о том, что вчера группа неизвестных на грузовиках, якобы принадлежащих министерству здравоохранения администрации сектора Газа, вывезла топливо и медицинское оборудование с территории офиса агентства в городе Газа», — сказано в сообщении.

Также в агентстве добавили, что топливо и другие ресурсы, которые принадлежат БАПОР, хранятся в филиалах только в гуманитарных целях.

До этого Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам сообщало, что 73 тыс. палестинцев покинули сектор Газа после начала войны ХАМАС с Израилем.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее агентство ООН по помощи палестинцам переместило свой оперштаб в Газе на юг анклава.