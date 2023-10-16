Россиянин перебежал дорогу на красный свет и впал в кому

Семнадцатилетнего подростка госпитализировали с серьезными травмами после аварии. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в Нижнем Тагиле. Молодой человек перебегал дорогу на красный свет. Водитель машины марки Lada Granta заметил пешехода, но не смог своевременно остановиться. Сразу после произошедшего мужчина вызвал на место медиков.

Специалисты оперативно прибыли на место. У пострадавшего диагностировали переломы и серьезную травму головы.

В больнице состояние школьника ухудшилось, поэтому врачи приняли решение направить подростка в Екатеринбург. Для этого его доставили на вертолете в город. На данный момент пациент находится в коме.

Ранее на вертолете в Уфу доставили девочку, на которую во время урока напали два одноклассника.