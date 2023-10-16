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У берегов Аляски зафиксировали землетрясение

У берегов Аляски зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,4

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Uwe Anspach/Global Look Press

У берегов американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

Уточняется, что оно было зафиксировано в 11:35 по времени UTC (14:35 мск). Очаг находился на глубине 187,4 километра, а эпицентр располагался в 65 километрах к северо-западу от города Адак в штате Аляска.

Данные о разрушениях не поступали, угроза цунами не объявлялась.

Накануне Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 6,4 в Афганистане в 6:36 мск.

10 октября ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщало, что в акватории Авачинского залива засекли землетрясение магнитудой 4,6. Отмечалось, что оно произошло на глубине 79 километров в 32 километрах от Петропавловска-Камчатского.

До этого в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре заявляли, что землетрясение магнитудой 4,5 произошло на востоке Турции 9 октября.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.

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