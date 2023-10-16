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Выигравший пять млн рублей свердловчанин не явился за призом

В Свердловской области две недели ищут мужчину, выигравшего пять млн рублей

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Depositphotos

Выигравшего пять млн рублей в лотерее жителя Свердловской области две недели ищут, чтобы вручить приз. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на «Столото».

По информации издания, мужчина приобрел лотерейный билет в фирменном магазине за 300 рублей. Кроме региона проживания и места покупки билета о россиянине ничего неизвестно. Суперприз «Рапидо» разыграли 30 сентября, но победитель так и не явился за своим выигрышем.

«Победитель еще не приезжал в лотерейный центр «Столото»», — рассказали распространители государственных лотерей, передает URA.RU.

До этого житель США выиграл в лотерею $1,76 млрд, что составляет около 169 миллиардов рублей. Выигрыш мужчины стал вторым по величине в стране и одним из крупнейших за всю историю Powerball.

Ранее британец рассказал, что 15 лет живет без денег.

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