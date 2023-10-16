Россиянам рассказали, какие советы действительно помогут укрепить иммунитет

Правильное питание, регулярные занятия спортом и отказ от вредных привычек помогут укрепить иммунитет, рассказал kp.ru заведующий кафедрой инфекционных болезней, общественного здоровья и здравоохранения ИАТЭ НИЯУ МИФИ, профессор Владимир Петров.

Однако, по его словам, позитивные изменения наступят в организме не ранее, чем через месяц. Для укрепления иммунитета эксперт также советует употреблять мед и шиповник.

«Однако с медом нужно быть осторожным – не следует употреблять его слишком много. Людям с хроническими заболеваниями стоит ограничить прием меда до 1 чайной ложки в день. Шиповник содержит витамин С. Недостаток этого витамина значительно снижает способность организма противостоять вирусным инфекциям», — сказал Петров.

Если же избежать болезни не удалось, эксперт порекомендовал как можно скорее обратиться к врачу и начать лечение.

Нутрициолог Лариса Никитина до этого говорила, что продукты, содержащие витамин С, в том числе, цитрусовые — лайм, апельсин, лимон, а также витамины Е и В помогут укрепить иммунитет.

Ранее врач рассказала, какие привычки помогут поддержать иммунитет осенью.