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Потолок обвалился на ученицу в краснодарской школе

В школе Краснодара на ученицу упал кусок штукатурки с потолка

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В краснодарской школе на ребенка обвалился кусок штукатурки во время урока. Об этом сообщается в Telegram-канале «Сапа Юг».

Инцидент произошел в школе № 6 во время урока математики: на парту, за которой сидела пятиклассница обрушилась часть штукатурки с потолка кабинета.

Всех школьников сразу же вывели из класса, пострадавшей 12-летней девочке на месте оказали медицинскую помощь, серьезных травм она не получила. Кабинет закрыли, доступ учеников в него ограничен, на место вызвали специалиста, который проведет осмотр потолка по всему кабинету.

Ранее жительница квартиры в старом фонде Петербурга пострадала из-за обрушения куска потолка.

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