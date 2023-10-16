Потолок обвалился на ученицу в краснодарской школе

В краснодарской школе на ребенка обвалился кусок штукатурки во время урока. Об этом сообщается в Telegram-канале «Сапа Юг».

Инцидент произошел в школе № 6 во время урока математики: на парту, за которой сидела пятиклассница обрушилась часть штукатурки с потолка кабинета.

Всех школьников сразу же вывели из класса, пострадавшей 12-летней девочке на месте оказали медицинскую помощь, серьезных травм она не получила. Кабинет закрыли, доступ учеников в него ограничен, на место вызвали специалиста, который проведет осмотр потолка по всему кабинету.

Ранее жительница квартиры в старом фонде Петербурга пострадала из-за обрушения куска потолка.