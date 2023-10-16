Африканец 55 лет живет в изоляции из-за страха перед женщинами

Пожилой мужчина из Африки 55 лет живет в изоляции, потому что боится женщин, пишет Oddity Central.

77-летнему Калличе Нзамвиту было 16 лет, когда он понял, что настолько боится женщин, что этот страх стал невыносимым. Каждый раз, когда он находился рядом с ними, его тело начинало дрожать, а сам он испытывал негативные эмоции. С тех пор он построил вокруг своего дома огромный деревянный забор и не выходит за его пределы.

Женщины из его племени рассказали, что не обижаются на мужчину и перекидывают ему через забор одежду и еду.

«Странно, что он боится женщин. Мы хотим помочь ему, но он не хочет, чтобы мы с ним разговаривали или подходили слишком близко», — добавляют местные жительницы.

Хотя диагноз Калличче так и не был поставлен, специалисты считают, что он страдает гинофобией, очень редким заболеванием, которое описывается как «болезненный и иррациональный страх перед женщинами».

«Я не хочу, чтобы женщины были рядом со мной, потому что они меня пугают», — прокомментировал африканец.

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