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Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО владельца банка «Югра»

Суд отправил владельца обанкротившегося банка «Югра» Хотина в СИЗО на три месяца

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО владельца обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина на три месяца, сообщает ТАСС.

По информации агентства, Хотина отправили в СИЗО в рамках рассмотрения уголовного дела о растрате более 23 млрд рублей.

«Постановлением Замоскворецкого суда Москвы удовлетворено ходатайство прокуратуры об изменении Хотину меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу на срок три месяца», — пояснил собеседник агентства.

До этого Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО президента банка «Югра» Алексея Нефедова в связи с его воспрепятствованием производству по делу.

Кроме Хотина и Нефедова к уголовной ответственности привлечены председатель правления банка Дмитрий Шиляев, а также директор филиала в Москве Нина Чернова.

28 сентября 2018 года банк «Югра» был признан банкротом, его активы составили 34 млрд руб., обязательства почти в шесть раз больше — 194,8 млрд руб.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.

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