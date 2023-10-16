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Латинский патриарх Иерусалима попросил взять себя в заложники в Газе

Латинский патриарх Иерусалима предложил обменять себя на заложников ХАМАС в Газе

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Hatem Moussa/AP

Латинский (католический) патриарх Иерусалима кардинал Пьербаттиста Пиццабалла предложил обменять себя на заложников ХАМАС в секторе Газа, сообщает РИА Новости.

«Я бы сделал все, даже это, чтобы отпустить этих детей на свободу. С моей стороны, у меня нет проблем, я абсолютно доступен <...> Необходимо разблокировать эту ситуацию и найти выход, чтобы вернуть заложников», — заявил Пиццабалла.

Ранее Папа Римский призвал к спасению населения Газы.

Он добавил, что выступает против продолжения конфликта на Святой земле и обратился с просьбой допустить в Газу гуманитарные конвои и выпустить беженцев.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

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