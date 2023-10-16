Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Детям из «Движения первых» рассказали о достижениях нефтеперерабатывающей отрасли

Для детей из «Движения первых» провели экскурсию по центру исследований «Роснефти»

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Волонтеров российского движения детей и молодежи «Движение первых» познакомили с современными разработками «Роснефти» в области нефтепереработки и нефтегазохимии, сообщает пресс-служба компании.

Экскурсию провели в центре исследований и разработок «РН-ЦИР».

В лаборатории полимерных продуктов были представлены композитные сверхпрочные материалы, которые были разработаны учеными центра. Такие полимеры могут быть использованы для производства обсадных труб и трубопроводов, а также применяться в автомобильной промышленности. В аналитической лаборатории волонтерам продемонстрировали процесс разделения нефти и нефтепродуктов на фракции, который проводился в полностью автоматическом режиме.

Молодые люди также изучили работу уникальной установки по преобразованию метана в синтетические жидкие углеводороды.

Также в лабораториях «РН-ЦИР» реализуется полный цикл производства катализаторов. Ученые центра разработали линейку катализаторов для нефтехимии и нефтепереработки, которая насчитывает более 20 наименований.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий