Детям из «Движения первых» рассказали о достижениях нефтеперерабатывающей отрасли

Волонтеров российского движения детей и молодежи «Движение первых» познакомили с современными разработками «Роснефти» в области нефтепереработки и нефтегазохимии, сообщает пресс-служба компании.

Экскурсию провели в центре исследований и разработок «РН-ЦИР».

В лаборатории полимерных продуктов были представлены композитные сверхпрочные материалы, которые были разработаны учеными центра. Такие полимеры могут быть использованы для производства обсадных труб и трубопроводов, а также применяться в автомобильной промышленности. В аналитической лаборатории волонтерам продемонстрировали процесс разделения нефти и нефтепродуктов на фракции, который проводился в полностью автоматическом режиме.

Молодые люди также изучили работу уникальной установки по преобразованию метана в синтетические жидкие углеводороды.

Также в лабораториях «РН-ЦИР» реализуется полный цикл производства катализаторов. Ученые центра разработали линейку катализаторов для нефтехимии и нефтепереработки, которая насчитывает более 20 наименований.