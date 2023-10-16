Мужчина принял свет от телевизора за пожар и вызвал спасателей

Мужчина из Нью-Йорка перепутал с улицы свет от телевизора с огнем и вызвал пожарных, пишет Inside Edition.

Как рассказал Киран Мюррей, он прогуливался по городу, когда поднял глаза и увидел огонь, пылающий в квартире. Испугавшись за жителей дома, он вызвал пожарных, рассказав им, что случилось.

«Я позвонил в 911. Через несколько минут на улице раздалось эхо пожарных машин», — вспоминает Киран.

Однако вызов был ложным. Оказалось, то, что Мюррей принял за огонь, было светом от большого телевизора, на котором проигрывалось рождественское видео с гирляндами на елке и свечами. Открывшая дверь пожарным хозяйка квартиры Эли Лайонс сначала не поняла, что происходит.

«Это была дождливая суббота, мне пришлось немного поработать, поэтому я взяла ноутбук, заварила чай и включила на фоне изображение свечей и горящего камина», — рассказала женщина.

Теперь Эли шутит, что ей придется все-таки купить домой шторы.

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