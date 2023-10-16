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Российским школьникам рассказали об отечественном кинематографе

Темой урока «Разговоры о важном» стало 115-летие кинематографа в России

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Министерство просвещения РФ

«По ту сторону экрана. 115 лет кино в России» — такой теме посвятили занятие «Разговоры о важном», которое провели в российских школах и колледжах 16 октября, сообщается на сайте проекта. Занятия призваны познакомить юных россиян с историей отечественного кинематографа, вызвать интерес к профессиям, связанным c анимацией и киноиндустрией, способствовать осознанию детьми ценности кинематографа и анимации как части отечественной культуры.

Детям рассказали, что кино зародилось в 20-е годы прошлого века, тогда же появились первые национальные киностудии и появились режиссеры, внесшие огромный вклад в мировой кинематограф.

Приглашенным спикером занятия стал советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и общественный деятель, народный артист РФ и генеральный директор, председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

Деятель культуры рассказал о развитии киноиндустрии в России и ответил на вопросы школьников.

Во время урока учителя обсудили со школьниками и студентами развитие отечественного кино и как оно отражает не только основные вехи развития страны, но и моделирует образ ее будущего.

Ребятам объяснили, что кино, наряду с литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале».

Напомним, с сентября прошлого года в образовательных организациях в рамках внеурочной деятельности для обучающихся 1-11 классов, а также студентов профессиональных образовательных организаций еженедельно проводятся информационно-просветительские занятия «Разговоры о важном».

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