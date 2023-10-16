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Пьянка забредших в отель мужчин закончилась дракой с охраной

В Москве забредшие выпить в отель мужчины устроили драку с охраной

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Shutterstock

Четверо забредших выпить в московский отель мужчин устроили драку с охраной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, инцидент произошел 15 октября. Мужчины зашли выпить в лобби отеля, постояльцами которого не являлись. У них произошел конфликт с сотрудниками отеля — причина недопонимания не уточняется.

«Драка произошла в лобби в гостинице «Марриотт Ройал Аврора» <…> Сотрудники отеля попытались их успокоить, когда один из дебоширов пытался ударить ножом охранника в шею», — рассказал источник агентства.

Участников конфликта доставили в отделение полиции. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее под Иваново мигранты с обувной фабрики подрались с местными жителями.

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