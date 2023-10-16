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Львова-Белова рассказала о создании системы защиты детства в новых регионах РФ

Омбудсмен Львова-Белова: в новых регионах РФ создается система защиты детства

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в ходе пресс-конференции в МИД РФ рассказала о работе в новых регионах страны. По ее словам, которые приводит Tsargrad.tv, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях выстраивается полноценная система защиты детства.

«В апреле 2022 года мы дали старт акции «Детям в руки» для оказания адресной помощи конкретным семьям. Для этого были открыты 5 гуманитарных штабов, по одному в каждом новом регионе и отдельно в Мариуполе. <…> Было организовано 27 гуманитарных конвоев, адресную помощь примерно на 164 млн рублей получили около 13 тысяч человек», — сообщила омбудсмен.

Она добавила, что медики продолжают оказывать помощь в лечении и реабилитации детей, поскольку ситуация в новых регионах остается напряженной. Кроме того, по ее словам, ведется работа по оснащению школ искусств, спортивных площадок и других социальных объектов.

Также в ходе пресс-конференции Львова-Белова сообщила, что из зон конфликтов на Ближнем Востоке вывезены более 500 детей. По ее словам, системная помощь детям из данного региона оказывается на протяжении уже нескольких лет.

Ранее Киев заявил о планах на эвакуацию детей из Запорожской области.

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