Автоэксперт спрогнозировал подорожание автомобилей в России на 30%

С начала года в России автомобили подорожали на 23-25%. В годовом исчислении к концу текущего года рост цен составит 30%. Такой прогноз в беседе с Общественной Службой Новостей сделал автоэксперт Игорь Моржаретто. Кроме цен на сами машины, подорожание также затронуло рынок обслуживания авто, подчеркнул он.

Россияне сегодня могут приобрести любой автомобиль по параллельному импорту, однако такие авто, как правило, отличаются высокой ценой, отметил Моржаретто. «Дешевых сюда никто не везет, потому что это не выгодно. В принципе, можно купить все, что вы хотите. Были бы деньги, что называется», — добавил он.

Сегодня в основном в России продаются машины китайских производителей, которые выпускают их как под китайскими, так и под российскими названиями. АвтоВАЗ занимает на рынке лишь небольшую долю, отметил эксперт.

В целом, по словам Моржаретто, с января по октябрь цены на машины в России выросли на 23-25%, к концу года рост цен в годовом исчислении составит 30%. Причем самое ощутимое подорожание затронуло немецкие премиальные авто.

«В принципе, все подражали. Просто по немцам есть позиции, по которым наблюдается рост стоимости комплектующих на 60%, — пояснил эксперт. — По другим маркам тоже рост, но поменьше».

В обслуживании российских и китайских автомобилей трудностей «несравнимо меньше», как и с техобслуживанием, заключил эксперт.

Напомним, по данным «Автостата», с 1 по 15 октября в России увеличились цены на автомобили восьми марок. Так, к примеру, машины брендов BAIC и Kaiyi в первой половине месяца подорожали на 25-291 тыс. рублей (плюс 1-11%), а легкие коммерческие автомобили отечественной марки Sollers – на 5-35 тыс. рублей (плюс 0,1-1,4%).

В Госдуму ранее внесли законопроект, обязывающий дилеров продавать машины по рекомендованной автопроизводителем цене. В случае его принятия дилеры не смогут навязывать авто с установленным дополнительным оборудованием.