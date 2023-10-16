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Эксперт рассказал, почему не стоит заряжать телефон на ночь

Daily Mail: оставленный на ночь телефон на зарядке может быстрее выйти из строя

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Depositphotos

Эксперт по технике рассказал, почему не стоит заряжать телефон в течение ночи, пишет Daily Mail. По его словам, это сокращает срок службы аккумулятора.

Ритеш Чу, доцент доцент кафедры информационных и коммуникационных технологий из Австралии, объяснил, что современные смартфоны полностью заряжаются от 30 минут до двух часов. По словам специалиста, если намеренно поставить телефон на зарядку на более долгий срок, например на ночь, это может привести к порче аккумулятора.

Это происходит потому, что литий-ионные аккумуляторы, которые питают современные смартфоны, начинают химически разлагаться в результате долгого и неправильного процесса подзарядки.

«Со временем это изнашивает батарею», — добавил Ритеш.

Кроме того, Чу посоветовал владельцам телефонов следить за тем, чтобы уровень заряда в них не падал ниже 20 процентов — это также поможет продлить срок службы устройства.

Ранее дом британки едва не сгорел из-за зарядки для iPhone.

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