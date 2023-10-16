Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько компаний в России заложили бюджет на корпоративы в 2024 году

Superjob: треть компаний в России заложили бюджет на корпоративы в 2024 году

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Почти треть (32%) российских компаний заложили бюджет на корпоративы в 2024 году, рассказали радиостанции «Говорит Москва» в сервисе по поиску работы Superjob.

Согласно исследованию, более 20% компаний не планируют организовывать вечеринки для своих сотрудников в следующем году, еще 39% пока не определились с решением.

В числе популярных поводов для организации праздников в следующем году стали Новый год, 23 февраля и/или 8 Марта, профессиональные даты, день рождения компании и тимбилдинги. При этом в последние годы активность компаний по организации корпоративов снижается. Пик такой активности пришелся на 2019 год, тогда средства для мероприятий выделили 36% предприятий.

Опрос сервиса по поиску работы SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что почти каждый второй россиянин не был на последнем корпоративе: каждый третий отсутствовал по уважительной причине, а 15% признались, что прогуляли. При этом каждый второй россиянин (52%) положительно оценивает корпоративные мероприятия, которые организует его работодатель. Напротив, у 48% отношение негативное.

Ранее россияне ответили, готовы ли они переехать из мегаполиса в маленький город ради зарплаты.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий