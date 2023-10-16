Стало известно, сколько компаний в России заложили бюджет на корпоративы в 2024 году

Почти треть (32%) российских компаний заложили бюджет на корпоративы в 2024 году, рассказали радиостанции «Говорит Москва» в сервисе по поиску работы Superjob.

Согласно исследованию, более 20% компаний не планируют организовывать вечеринки для своих сотрудников в следующем году, еще 39% пока не определились с решением.

В числе популярных поводов для организации праздников в следующем году стали Новый год, 23 февраля и/или 8 Марта, профессиональные даты, день рождения компании и тимбилдинги. При этом в последние годы активность компаний по организации корпоративов снижается. Пик такой активности пришелся на 2019 год, тогда средства для мероприятий выделили 36% предприятий.

Опрос сервиса по поиску работы SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что почти каждый второй россиянин не был на последнем корпоративе: каждый третий отсутствовал по уважительной причине, а 15% признались, что прогуляли. При этом каждый второй россиянин (52%) положительно оценивает корпоративные мероприятия, которые организует его работодатель. Напротив, у 48% отношение негативное.

Ранее россияне ответили, готовы ли они переехать из мегаполиса в маленький город ради зарплаты.