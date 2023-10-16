В Госдуме призвали усилить борьбу с ботнетами

В России необходимо на законодательном уровне усилить борьбу с ботнетами — компьютерными сетями с вредоносным программным обеспечением, которое позволяет злоумышленникам совершать кибератаки и красть данные пользователей. Об этом в беседе с «Парламентской газетой» рассказал член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Он уточнил, что перед такими сетями стоит задача ведения массированных DDoS-атак с разных IP-адресов.

«Мошенники также используют их для кражи данных пользователей и автоматического выполнения финансовых операций. Кроме того, боты могут собирать разведывательную информацию, вести атаки на критическую инфраструктуру и проводить другие кибероперации», — отметил депутат.

По его словам, ботнеты представляют серьезную угрозу. Он напомнил, что пользователи могут не только пострадать от их деятельности, но и неосознанно оказаться вовлеченными в одну сеть с преступниками, используя VPN.

«Большинство ботсетей сегодня собраны из различных зараженных умных устройств, которые таким образом оказываются втянутыми в DDoS-атаки, в том числе на государственные ресурсы. По сути дела, это превращает обычного пользователя против его воли в соучастника серьезного преступления. А сам он может об этом и не догадываться», — сказал Немкин.

В связи с этим парламентарий призвал граждан не пользоваться услугами бесплатных и непроверенных версий VPN.

14 октября сообщалось, что в рамках новой схемы мошенники связываются с жертвами и от имен их руководителей выманивают деньги под предлогом спасения от уголовного преследования.

Ранее стало известно, что учитель по кибербезопасности отдал мошенникам 4 млн рублей.