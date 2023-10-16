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Львова-Белова: из зон конфликтов на Ближнем Востоке вывезены свыше 500 детей

Омбудсмен Львова-Белова: с ближневосточных территорий вывезены более 500 детей

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Из зон конфликтов на Ближнем Востоке вывезены более 500 детей. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам детей Мария Львова-Белова в ходе пресс-конференции в МИД России. Ее слова приводит Tsargrad.tv. Она отметила, что системная помощь детям из данного региона оказывается на протяжении уже нескольких лет.

«Эту работу — вывоз детей из зон конфликтов в Сирии и Ираке — мы проводим с 2018 года по поручению президента России. За это время удалось вернуть 513 детей. Обязательно будем эту работу продолжать, уже есть документы на 150 детей, постоянно получаем новые обращения», — рассказала омбудсмен.

Она добавила, что в соответствии с федеральным законодательством продолжается работа по расширению международного сотрудничества в данной сфере.

Накануне Львова-Белова сообщила, что в Россию удалось вернуть 34 ребенка из лагерей для беженцев в Сирии. По ее словам, дети в возрасте от 4 до 16 лет прибыли на подмосковный аэродром Чкаловский на борту самолета ВКС России.

Ранее стало известно, что среди вернувшихся из Сирии детей есть раненые.

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