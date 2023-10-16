В московском метро мужчина с ножом напал на пассажира и попал на видео

В Москве на станции метро «Мичуринский проспект» мужчина с ножом напал на пассажира и нанес ему несколько ударов. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Между двумя пассажирами московского метро произошел конфликт, причины которого не уточняются. Спор между мужчинами перерос в драку на платформе, в ходе которой 40-летний россиянин достал нож и нанес своему оппоненту несколько ударов. Затем он бросил оружие в сторону.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений.

«Его привлечение к уголовной ответственности контролируется прокуратурой», — сообщили в ведомстве.

Ранее безбилетник, пытавшийся пройти в метро без оплаты, сломал турникет на станции «Курская».