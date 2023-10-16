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Минздрав Палестины опубликовал последние данные по погибшим и раненным в секторе Газа

Минздрав Палестины: число погибших в Газе палестинцев достигло 2750 человек

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Hatem Ali/AP

Число погибших в секторе Газа палестинцев в результате ударов со стороны Израиля достигло 2750 человек, ранены более 9700 человек. Об этом говорится в заявлении палестинского минздрава.

Отмечается, что на Западном берегу погибли 58 человек, более 1250 человек получили ранения.

В свою очередь в минздраве Израиля сообщили, что после атаки боевиков радикального исламистского движения ХАМАС в больницах страны с ранениями находится 351 человек.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля и захватили более сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи», одной из ее целей было названо полное уничтожение ХАМАС. С тех пор израильские ВВС не прекращают наносить удары по объектам боевиков в секторе Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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