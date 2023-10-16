Сирены звучат в районе израильского города Модин, сообщает Times of Israel.

«Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Модина», — говорится в сообщении.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с призывом к Израилю предоставить быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ в сектор Газа.

Также он попросил палестинское движение ХАМАС, чтобы заложники были немедленно освобождены без каких-либо условий.

До этого премьер-министр Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.