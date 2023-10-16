Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На птицефабрике в Ленобласти нашли нелегальный цех по производству алкоголя

В Ленобласти ликвидировали нелегальное производство алкоголя на птицефабрике

close
100%
Pexels

Полицейские нашли и ликвидировали нелегальный цех по производству алкоголя на птицефабрике на Нарвском шоссе в Ленобласти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

«В ходе обыска в полуподвальном помещении, а также досмотра двух малотоннажных грузовиков полицейские обнаружили и изъяли около 75 тонн суррогата, часть из которого уже была разлита по бутылкам с этикетками отечественных водочных брендов и готова к реализации», — сообщили в ведомстве, передает агентство.

Также полицейские нашли федеральные акцизные марки с признаками подделки. Возбуждено уголовное дело. В отделение полиции доставили несколько иностранных граждан, причастных к нелегальному производству, — двое из них заключены под стражу.

Ранее алкогольные компании в РФ попросили повысить минимальную стоимость водки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий