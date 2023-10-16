На птицефабрике в Ленобласти нашли нелегальный цех по производству алкоголя

Полицейские нашли и ликвидировали нелегальный цех по производству алкоголя на птицефабрике на Нарвском шоссе в Ленобласти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

«В ходе обыска в полуподвальном помещении, а также досмотра двух малотоннажных грузовиков полицейские обнаружили и изъяли около 75 тонн суррогата, часть из которого уже была разлита по бутылкам с этикетками отечественных водочных брендов и готова к реализации», — сообщили в ведомстве, передает агентство.

Также полицейские нашли федеральные акцизные марки с признаками подделки. Возбуждено уголовное дело. В отделение полиции доставили несколько иностранных граждан, причастных к нелегальному производству, — двое из них заключены под стражу.

Ранее алкогольные компании в РФ попросили повысить минимальную стоимость водки.